Meilleurs buteurs africains en Europe : Mané, Diallo et Niang dans le Top 10

Orange Football Club a publié le classement des meilleurs artificiers africains en Europe. Un classement dominé par Pierre-Emerick Aubameyang. Cependant, on retrouve 03 Sénégalais dans le top 10. Sadio Mané, Habib Diallo et Mbaye Niang.

Comme depuis quelques semaines, le « serial-buteur » gabonais d’Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, truste la première place. « La Panthère » n’en finit plus d’affoler les compteurs sur les terrains britanniques, et ce, en faisant parler une nouvelle fois la poudre samedi dernier sur la pelouse de Crystal Palace (1-1). Le canonnier de 30 ans a ainsi porté son compteur à l’impressionnant total de 14 unités, en seulement 22 apparitions en championnat, consolidant sa place de leader des meilleurs buteurs africains en Europe.

A la seconde marche du podium, on retrouve désormais le Ballon d’Or africain 2019, Sadio Mané, avec 11 buts dans son escarcelle. La super star sénégalaise devance d’une seule unité son compère d’attaque chez les Reds, Mohamed Salah, qui complète le Top 3 avec 10 buts. Habib Diallo et Mbaye Niang occupe respectivement la 4e et la 6e place du classement.

Orange