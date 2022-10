MENOPAUSE:  Ce n’est plus un sujet tabou au Sénégal

Les femmes sont ménopausées le plus souvent à l’âge de 50 ans, c’est un fait, un cours normal dans la vie mais ce n’est point une maladie comme le pensent certains, c’est le fait d’atteindre un âge où on ne peut plus donner naissance.

Vous l’ignorez peut-être, mais chaque année, le 18 octobre, est célébrée la journée mondiale de la ménopause. Créée par l’International Ménopause Society (une Organisation caritative basée au Royaume-Uni créée en 1978 à Jérusalem lors du 2 e Congrès de la Ménopause, compte actuellement des membres dans 62 pays), cette journée internationale a pour but de sensibiliser le grand public sur les problèmes liés à la santé des femmes en phase de ménopause et a pour objectif d’honorer toutes les femmes et vise également les millions de femmes qui, partout dans le monde, arrivent chaque jour à ce stade vital de leur vie, même si bon nombre d’entre elles ne comprennent pas bien ce qu’est la ménopause et quels sont ses impacts sur leur santé.

En 2030, selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), 1,2 milliard de femmes seront âgées de 50 ans et plus dans le monde. Des femmes qui seront pour la plupart ménopausées, car cela survient généralement autour des 50 ans chez les femmes. 51 ans pour être exact, c’est l’âge moyen auquel survient la ménopause. La ménopause n’est pas une maladie, c’est une étape naturelle dans la vie d’une femme, tout comme la puberté. Ce n’est pas une fin non plus en soi, il s’agit d’un phénomène naturel marqué par la disparition des règles. La ménopause n’empêche ainsi pas de vivre normalement et d’avoir une vie sociale et sexuelle.

L’entrée dans la ménopause est déterminée par une période de 12 mois depuis les dernières menstruations. Les symptômes courants sont des bouffées de chaleur et une sécheresse vaginale. Ils peuvent également être caractérisés par des troubles du sommeil. La combinaison de ces symptômes peut causer de l’anxiété ou une dépression. La ménopause est un processus naturel dont le traitement se concentre sur le soulagement des symptômes. La sécheresse vaginale est traitée au moyen de lubrifiants topiques ou d’œstrogènes. Les médicaments peuvent réduire l’intensité et la fréquence des bouffées de chaleur.

Dans certains cas, une hormonothérapie orale peut être prescrite. Le diagnostic de la ménopause est très simple : vous n’avez plus été réglée depuis plus d’un an. Dans votre corps, vos ovaires ont libéré leurs derniers ovules et ne sécrètent plus d’hormones féminines. Ce diagnostic doit évidemment être confirmé par votre gynécologue qui fera avec vous les examens nécessaires.

Au Sénégal, on estimait en 2014 que 12.6% de la population féminine étaient ménopausées. Ce nombre évolue d’année en année avec l’augmentation progressive de l’espérance de vie des femmes. Si les remaniements physiologiques engendrés par la ménopause étaient acceptés autrefois comme une fatalité dont les femmes ne parlaient guère, de nos jours, les plaintes sont clairement exprimées.

