Mercato: Le FC Metz va accueillir trois pensionnaires de Génération Foot

Comme annoncé depuis quelques jours par wiwsport.com, le FC Metz va accueillir trois pensionnaires de Génération Foot vainqueurs du CHAN avec l’équipe nationale locale. Pape Amadou Diallo, Lamine Camara et Malick Mbaye sont désormais Grenats.

Grâce au partenariat qui lie les deux entités depuis 2000, le club grenat est fier d’enregistrer la signature de trois joueurs qui viennent de remporter le Championnat d’Afrique des Nations le week-end dernier, tous formés au sein de l’Académie basée à Déni Biram Ndao. En effet, Lamine Camara, Malick Mbaye et Pape Amadou Diallo viennent de parapher un contrat de trois ans et demi en faveur du FC Metz et rejoindront prochainement la Moselle.

Rêvant de marcher sur les plates-bandes de son prédécesseur Pape Matar Sarr, Lamine Camara tentera de confirmer les belles promesses affichées avec l’équipe première de GF. Désigné à plusieurs reprises hommes du match pendant le tournoi, notamment lors de la finale remportée aux tirs au but face à l’Algérie, Lamine Camara a profité du CHAN pour mettre en exergue son éventail technique. Considéré comme l’un des meilleurs espoirs de son pays natal, l’international U23 sénégalais mettra ses qualités au profit du FC Metz.

Pape Amadou Diallo s’est également mis en évidence, inscrivant deux buts en faveur des Lions. L’ailier de 18 ans, capable de jouer sur les deux côtés, a souvent mis à mal les défenses adverses par une pointe de vitesse au-dessus de la moyenne, conjuguée à une certaine habileté dans le dribble. Lui aussi poursuivra sa progression sur les rives de la Moselle.

Enfin, régulièrement aligné durant le dernier CHAN, le solide ailier Malick Mbaye, également âgé de 18 ans, devrait également franchir un cap dans sa carrière sous les couleurs grenat. Dans l’Est de la France, le nouvel élément messin aura à cœur d’afficher ses capacités d’accélération et de percussion.

Dotés d’une belle expérience internationale au sortir de ce Championnat d’Afrique des Nations couronné de succès, Lamine Camara, Papa Amadou Diallo et Malick Mbaye se sont officiellement engagés avec le FC Metz et découvriront bientôt leur nouveau club.