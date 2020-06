Meurtre de Floyd : D’anciens Présidents africains condamnent

Les anciens présidents africains ont condamné le meurtre de George Floyd pendant que des violentes protestations se poursuivent aux États-Unis après sa mort en garde à vue.

Le Forum des anciens chefs d’État et de gouvernement a exhorté les pays africains à « élever une forte protestation » contre ce meurtre et à exiger que « les auteurs de ce crime et de tous les autres crimes de ce genre soient punis dans les termes les plus forts », selon une déclaration de l’ancien président béninois Nicéphore Soglo.

« Quel niveau de cruauté devez-vous atteindre pour que le monde entier se réveille enfin et manifeste son indignation. Qui oserait ici, le visage visible, traiter de la sorte un Européen, un Arabe, un Israélien, un Indien, un Chinois, un Japonais, un Argentin, etc. Assez, c’est assez », dit-il.

Dans le même élan, le président ghanéen Nana Akufo-Addo a tweeté :

« Nous sommes aux côtés de nos proches en Amérique en ces temps difficiles et éprouvants, et nous espérons que la mort malheureuse et tragique de George Floyd inspirera un changement durable dans la manière dont l’Amérique affronte de front les problèmes de la haine et du racisme ».

Le parti au pouvoir en Afrique du Sud, le Congrès national africain (ANC), a exhorté le président Cyril Ramaphosa à s’engager avec les États-Unis « pour désamorcer les tensions raciales et construire la cohésion sociale entre les différentes races »