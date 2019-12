Microfinance : Plusieurs millions de FCfa pour Guédiawaye et Pikine

Pour permettre aux personnes porteuses de projets des départements de Guédiawaye et Pikine de dérouler leurs activités, le Ministre de la Microfinance et de l’Economie solidaire, leur a remis plusieurs millions de FCfa. Le geste de Zahra Iyane Thiam, qui vient de terminer sa tournée à travers certaines régions, est apprécié par certains mais décrié par la majeure partie des personnes interrogées.

Après plusieurs étapes dans les différentes régions, le Ministère de la Microfinance et de l’Economie solidaire était à Guédiawaye et à Pikine. Selon Zahra Iyane Thiam, « il est constaté une une forte concentration du système financier dans ces deux départements ». Une déclaration qui a été faite en présence d’acteurs de la microfinance, de personnes porteuses de projets, d’élus locaux, de parlementaires, entre autres personnalités. Ainsi, les efforts qui ont été faits par le Ministre en charge de la question du financement, entrent dans le cadre de vulgarisation du dispositif de financement de la Plateforme d’appui au secteur privé. Après deux rencontres tenues à Guédiawaye et à Pikine, un comité a été mis en place pour partager et échanger, entre acteurs, sur cette offre de service du financement. Certains déplorent le favoritisme qui existe entre les bénéficiaires et le taux élevé de 12%. Selon le Ministre Zahra Iyane Thiam, « le financement permettra de supporter et de rentabiliser les projets des femmes et des jeunes au sein de leurs localités. Des discussions seront entamées avec toutes les parties pour une bonne prise en charge des questions soulignées par l’assistance. Le programme entre en droit ligne avec la phase trois du Pse, mise en place Macky Sall pour lutter contre le chômage des jeunes et la pauvreté, mais aussi pour aider les porteurs et porteuses de projets ». Pour Madame Kiné Seck, présidente d’un groupement féminin, « il ne faut pas que les projets portés par le Ministre soient gérés comme à la Der pour éviter le favoritisme. Ce sont toujours les militants du parti au pouvoir qui bénéficient de la majeure partie de l’argent destiné à financer les populations, sans parti pris, ni coloration politique. Plusieurs femmes passaient des nuits et des journées pour déposer leurs demandes de financement après avoir fourni des documents nécessaires. Leurs demandes sont par la suite mises dans les tiroirs. Au finish, seuls ceux qui ont le bras long, vont bénéficier de l’avantage, au détriment de ceux qui disposent des projets fiables. »

L’arrivée du Ministre de la Microfinance dans la banlieue a été une occasion pour certains de lancer un appel au Président de la République le financement, ne soit plus politisé. Pour Abou Ly, « la Délégation de l’Entreprenariat rapide doit servir de leçon aux populations qui ne doivent plus croire à des déclarations politiciennes. Des milliers de jeunes avaient été inscrits, puis enregistrés par la Der. Mais jusque-là, ils n’ont pas été financés alors qu’ils avaient payé très cher pour le montage leurs projets. »

Rappelons que le Ministre Zahra Iyane Thiam appuie les porteurs et porteuses de projets à travers le programme dénommé « Plasepri ».

Sada Mbodj