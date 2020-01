Microsoft a renouvelé ses gammes Surface avec deux produits innovants dotés d’un double écran.

le smartphone Duo, sous Android, et la tablette hybride Neo qui fonctionne sous Windows 10X. Deux appareils quasi révolutionnaires qui arriveront fin 2020

Et si Microsoft était l’Apple de la prochaine décennie ? Alors que la firme à la pomme a du mal à se renouveler après avoir créé l’iPhone, l’iPad ou le MacBook Air, son « ennemi juré » commence à se faire sa place sur le marché du hardware, et 2020 pourrait même être carrément l’année Microsoft. Pourquoi ? Tout simplement parce l’éditeur de Windows va lancer deux appareils innovants, comme seul Apple semblait en être capable.

C’est à l’occasion de la présentation de ses nouvelles Surface (Pro 7, Pro X et Laptop 3) que Microsoft a dévoilé d’abord le smartphone Surface Duo. Il faudra attendra un an pour le voir en rayons, mais la promesse est alléchante. Il s’agit tout simplement de la concrétisation des projets Courrier ou Centaurus, maintes fois annoncés et visibles uniquement dans des dépôts de brevets. Cette fois, c’est bien réel, et il s’agit d’un smartphone équipé de deux écrans 5,6 pouces reliés entre eux par deux charnières à 360° qui permettent de multiplier les configurations.