Microsoft va proposer son antivirus aux utilisateurs d’Android et d’iOS

Récemment, la firme a par exemple lancé une nouvelle version de Microsoft Office sur mobile, qui combine Word, Excel et PowerPoint, ainsi que d’autres fonctionnalités liées à la productivité, pour les smartphones Android et iOS. Et bientôt, Microsoft proposera également son logiciel antivirus sur ces deux systèmes d’exploitation. L’annonce a été faite par Moti Gindi, Corporate Vice Président responsable de Microsoft Threat Protection.

Étant donné les restrictions qu’Apple impose sur sa plateforme mobile, on s’attend néanmoins à ce que le logiciel antivirus de Microsoft sur iOS ne propose pas autant de fonctionnalités que la version pour les ordinateurs.

Quant à Android, de nombreuses solutions similaires sont déjà disponibles sur celui-ci, dont Google Play Protect, qui est proposé par Google.