Mil : Un volume de 6 000 tonnes vendu en quatre ans

Le Ministre de l’Agriculture et l’Ambassadeur des USA au Sénégal ont présidé l’atelier de clôture du projet des services des entreprises du mil (USDA-PSEM). Ledit projet qui s’est déroulé pendant quatre ans (2015-2019), a été financé par le département de l’agriculture des Etats Unis d‘Amérique, pour un montant de 8 milliards FCfa, et a pu vendre un volume de 6 000 tonnes de mil évalué à 4,6 millions FCfa.

Pour développer la culture et la vente du mil, le département de l’agriculture des Etats Unis d‘Amérique a financé un projet d’un montant de 8 milliards FCfa. L’objectif est de renforcer la production et le traitement du mil et de connecter les acteurs de la chaine de valeur aux marchés nationaux et internationaux. Selon l’ambassadeur des USA au Sénégal, Tulinabo S. Mushing, plus de 321 000 personnes ont pu bénéficier de ce projet à travers des activités dans les régions de Kaolack, Kaffrine, Fatick et Diourbel. « Il a permis à 30 000 cultivateurs d’augmenter leurs rendements de 600 kilogrammes à 1,2 tonnes par hectare, la construction de 18 silos de graines d’une capacité de stockage de 500 tonnes chacun, et a soutenu des centres commerciaux et services financiers qui ont aidé les acteurs de la chaine de valeur à améliorer les compétences de labourage, de moissonnage, de stockage, de commercialisation et de passation de marchés-ventes », dit-il. Sur cette liste, il y ajoute la création de 141 sociétés de traitement du mil à petite échelle, qui ont généré plus de 300 emplois, dont un grand nombre pour des femmes et des jeunes. « Plus de 10 000 bénéficiaires dont 64% ont reçu un financement et les parties prenantes ont signé plus de 220 contrats de vente au sein de la chaine de valeur du mil ou avec acheteurs extérieurs », renseigne l’ambassadeur des USA au Sénégal. Le volume de vente total dans le cadre de ce projet est évalué à 6000 tonnes de mil, pour une valeur de 4,6 millions de FCfa. Revenant sur le bilan dudit projet, M. Mushingi indique que 70 cantines « Sunu Fondé » ont commercialisé et vendu des produits transformés à base de mil aux communautés locales entrainant une exposition et une demande accrues. En ce sens, ledit projet a contribué la mise en place de liens commerciaux avec des supermarchés.

Pour le Ministre de l’Agriculture et de l’Équipement rural, Moussa Baldé, ce projet a permis de mettre en place des infrastructures modernes et structurantes pour faire face au manque d’emploi des jeunes et à l’émigration clandestine en milieu rural. « L’initiative cantine « Sunu Fondé » est aussi à saluer car elle a contribué à décomplexer la population dans la consommation des produits locaux. Ces cantines qui offrent des espaces respectant les normes d’hygiène et de qualité et des plats à base de mil de haute nutritive, contribuent sans doute à la promotion des céréales locales et, du coup, à la création d’emplois pour les femmes et les jeunes », dit-il.

NGOYA NDIAYE