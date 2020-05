Ministère de la Santé : Rififi autour de l’utilisation de l’Artemesia

Il n’y a pas encore de feu vert, dans la lutte contre le Covid-19 au Sénégal, pour l’utilisation du Covid Organics, du nom de cette boisson à base d’artemisia, venue de Madagascar. Selon des sources de E-Media, le comité éthique et scientifique du ministère de la Santé et de l’Action sociale ne l’a pas encore validé pour la bonne et simple raison que la composition du Covid organics malgache n’est pas encore connue.