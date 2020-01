Ministère de l’Hydraulique: Comment 505 milliards Fcfa ont été volés

Libération reparle du scandale sur des marchés de forage pour lequel Gorgui Sow (Pdg de Gti), Moustapha Sané (ancien directeur de l’hydraulique), Mamadou Diokhané (ex-Dage) et Richard Tendeng qui s’occupait du projet de construction de forages au ministère de l’Hydraulique (devenu Eau et Assainissement) ont été arrêtés. L’affaire remonte en 2018, quand Mansour Faye, transmet un courrier, avec des révélations renversantes à l’agent judiciaire de l’Etat Inculpés et placés sous mandat de dépôt le 23 janvier dernier, l’enquête a révélé que 505, 522 milliards ont été volés au contribuable sénégalais sur la base de faux procès-verbaux de réception établis pour verser des centaines de millions à l’entreprise Gti alors que cette dernière n’avait pas réalisé les travaux dont elle avait la charge. Les certificats de paiement ne correspondaient pas aux dépenses effectivement faites sur les sites.