MLD : « DIOUF SARR EST UN INCAPABLE, MAMADOU TALLA, C’EST LA CATASTROPHE»

La charge est lourde et porte les empreintes de Mamadou Lamine Diallo. Invité sur le plateau de « La Matinale » de Rewmi Fm, le leader du Mouvement Tekki a sorti la sulfateuse contre le ministre de la santé, Abdoulaye Diouf Sarr, suite à une question sur les propos de ce dernier annonçant que le pic épidémiologique est atteint. Il coupe net : « c’est un incapable celui-là, ne me parlez pas lui. » Relancé, il rembobine : « Non, non, ne me parlez pas de lui. Depuis trois semaines, on nous dit que la vague sera atteinte. Macky Sall quand je l’ai rencontré, il m’a dit que le pic ne sera pas atteint s’il n’y aura pas la vague, le pic. » « S’il (Ndlr: Diouf Sarr) était digne, il doit démissionner », martèle-t-il

Quid de Mamadou Talla, ministre de l’éducation ?. MLD souligne que ce dernier, lui, c’est la catastrophe. E »Ces gens-là ne savent rien du tout.» Ecoutez !