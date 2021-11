Mohamed Mbougar accusé de faire la propagande de l’homosexualité

L’exploit de l’auteur Sénégalais Mohamed Mbougar Sarr, 31 ans n’a pas manqué de provoquer la réjouissance de beaucoup de Sénégalais qui ont félicité l’auteur. Ce Sénégalais a remporté le prix Goncourt 2021 pour La Plus Secrète Mémoire des hommes (Editions Philippe Rey), mercredi 3 novembre. Mais, ce qui attire l’attention de certaines personnes, c’est le thème qui frise l’homosexualité abordée par l’auteur. Une situation qui a fait réagir l’Ong Jamra.

La polémique sur l’auteur Mohamed Mbougar accusé de faire la promotion de l’homosexualité commence à avoir une autre tournure. Cet acharnement ne concerne son ouvrage « La plus secrète mémoire des hommes » qui a été par ailleurs désigné vainqueur du Prix Goncourt mais de son entretien avec Le Monde en 2018 suite à la parution de son ouvrage « De purs hommes », dans lequel Mbougar avait évoqué la question des homosexuels.

Durant cet entretien, l’auteur s’était montré critique envers la posture des Sénégalais envers les « goor-jigeen », jugeant que « malheureusement, le pouvoir religieux a une emprise très forte sur les esprits ». Lors du même entretien, il révèle que certains, qui ont lu l’article au S2négal, l’ont appelé pour lui dire que ses propos sont très dangereux. N’empêche, il les a publié. Extraits.

Au Sénégal, beaucoup de personnes font preuve de cécité volontaire, voire d’un oubli tragique, en disant qu’il y a eu un temps pur où il n’y avait pas d’homosexuels dans le pays. Ceux-ci seraient arrivés avec la colonisation et l’homme blanc. Mais comme très souvent, lorsqu’on accuse l’autre d’être l’agent de la décadence, on fait preuve de lâcheté et d’hypocrisie. Les homosexuels ont toujours existé dans la société sénégalaise. Il y a un paradoxe dans le fait de dire que nous sommes aussi dans l’humanité, dans l’histoire, et de vouloir s’en extraire sur la question de l’homosexualité. Il n’y a aucune raison pour que des mœurs qui concernent l’humanité n’aient pas eu cours au Sénégal. Ceux qui accusent les Occidentaux d’avoir importé l’homosexualité se trompent. En écrivant ce livre, j’ai rencontré des personnes qui m’ont parlé d’une époque où les goor-jigeen marchaient tranquillement dans la rue. Ce mot désignait un travesti, qui était peut-être homosexuel. Les goor-jigeen aidaient les femmes dans la préparation des cérémonies et des sabar, les fêtes traditionnelles. Ils étaient souvent les seuls à connaître des poèmes ou des paroles amusantes qui faisaient oublier aux gens la dureté de la vie. Les gens les aimaient pour cela et oubliaient qu’ils pouvaient aussi les détester profondément………. ………….Malheureusement, le pouvoir religieux a une emprise très forte sur les esprits. Même les hommes politiques ou les universitaires doivent avant tout faire allégeance au pouvoir religieux. Si la situation de l’homosexualité au Sénégal doit évoluer, les religieux se défendront très fortement. On ne fera pas l’économie d’un moment extrêmement violent, dans les débats ou dans les actes…….

« SUITE à l’hyper-médiatisation occidentale (suspecte) de la consécration littéraire de notre compatriote Mouhamed Mbougar Sarr, l’ONG ISLAMIQUE JAMRA, tenant comme à l’accoutumé à se conformer au sublime enseignement d’Allah qui recommande au croyant « de ne témoigner que de ce dont il est sûr de science certaine », se fait présentement le devoir de LIRE INTÉGRALEMENT et ATTENTIVEMENT cet ouvrage, qui fait tant jubiler dans l’Hexagone – où le « Prix Goncourt », créé depuis 1903, n’a JAMAIS ÉTÉ DÉCERNÉ à aucune des moults créations littéraires subsahariennes, qui valorisent à foison l’identité culturelle africaine.

De Cheikh Hamidou Kane à Amadou Hampaté Bâ, en passant par Cheikh Anta Diop… AUCUN de ces prestigieux auteurs littéraires subsahariens n’a jamais eut l’heur de bénéficier de cette prestigieuse et plus ancienne distinction littéraire francophone. Pas même celui que ses contempteurs considéraient comme « le plus Africains des Francais et plus Français des Africains », Léopold Sédar Sedar Senghor !