Mort de Floyd : Le FRN saisit l’ambassadeur des USA

Le Front national de résistance a réagit à la mort de George Floyd, un afro-américain de 46 ans tué par un agent de police. Et c’est pour déplorer le silence inexplicable et indigne de la plupart des Etats africains, dont le Sénégal. Ainsi le FRN a-t-il décidé d’envoyer une délégation de leaders auprès de l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique pour remettre une note de protestation contre cet horrible meurtre qui devrait marquer la fin de la discrimination et de la haine raciales dans ce pays.