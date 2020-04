Mort d’Hiba Thiam : Dame Amar et Cie déférés au parquet, aujourd’hui

L’enquête sur la mort d’Hiba Thiam avance à grands pas. Libération a renseigné qu »à l’exception d’Ayla, la Française d’origine tunisienne et non moins copine de Dame Amar, tous les participants à la fête avaient consommé de la drogue, a soutenu Nekh. Il faut dire aussi que Dame Amar, Ayla, Diadia Tall, Louty Bâ, Choupette, Nekh seront tous déférés au parquet ce mercredi. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, usage de drogue, non assistance à personne à danger et violation de la loi sur le couvre feu. Amadou Niane est visé, lui, pour recel de malfaiteur.