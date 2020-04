Mort d’Hiba Thiam : Retour de parquet pour Dame Amar et Cie

Dame Amar, sa copine Alya, Diadia Tall, Louty Ba, Amadou Niane, les surnommés « Nekh » et « Poupette » passent leur nuit à la cave du tribunal de Dakar. Selon des informations de Libération, les mis en cause dans l’affaire Hiba Thiam, morte d’une overdose lors d’une soirée privée dans un appartement aux Almadies, ont bénéficié d’un retour de parquet. À cause des nouvelles mesures d’hygiène prises par l’administration pénitentiaire depuis l’apparition au Sénégal du Coronavirus, ils seront maintenus dans la cave du palais de Justice.

A l’exception d’Amadou Niane, visé pour recel de malfaiteur, le reste de la bande est poursuivi pour association de malfaiteurs, usage de drogue, non-assistance à personne en danger et violation de la loi sur le couvre-feu. Ils feront face, donc, au juge, demain jeudi, 9 avril 2020.