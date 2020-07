MORT D’HOMME CHEZ EUMEU SÈNE: L’AUTOPSIE CONFIRME LA BASTONNADE

Les conclusions de l’autopsie de I. Touré -lynché par deux colosses de la garde rapprochée de Eumeu Sène- réalisée au laboratoire d’anatomie de l’hôpital Aristide Le Dantec, sont formelles. Le présumé voleur a été violenté.

« Les résultats font mention de plusieurs signes traumatiques sur le tronc et sur les membres du défunt, en plus d’une hémorragie de grande abondance causée par des coups et blessures infligés à l’aide d’un objet contondant », renseignent nos confrères de Igfm.

Ces conclusions viennent corroborer la thèse de Mamadou Touré, père du défunt, qui clamait avec véhémence que son «fils avait été battu à mort», chez le chef de file de l’écurie Tay-Shinger, Eumeu Sène.

Deux des hommes de mains du lutteur sont présentement en garde-à-vue dans les locaux de la gendarmerie de Mbao.

Rewmi.com