Mort du chauffeur d’un camion de vidange: Le maire auditionné

Plusieurs autorités dont le maire d’Enampor, Khalifa Bassène, le chef du village de Brin, le président des chauffeurs de camion de vidange et le président des jeunes de la localité sont convoquées par la gendarmerie. Ce dans le cadre de l’enquête de la mort du chauffeur d’un camion de vidange et de son apprenti à Mamatoro, dans la commune d’Enampor, dans le Sud du pays. Les victimes ont été retrouvées, début février, coincées à l’intérieur du fût de leur citerne. Le chauffeur était déjà mort au moment où son apprenti, secouru un peu plus tôt par les populations, était dans le coma. Évacué à l’hôpital par les sapeurs-pompiers, ce dernier trépassera.