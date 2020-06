MOUBARAK LO: «IL Y A TROIS TYPES DE PIC»

Moubarak Lô qui coordonne le Bureau de prospective économique (BPE) du Sénégal, rattaché au Secrétariat général du gouvernement planche, depuis le début du mois d’avril, sur l’élaboration d’un « indice de sévérité de la COVID-19″ au niveau mondial. Le BPE propose un classement hebdomadaire des pays du monde en fonction des résultats atteints dans leur gestion de la crise sanitaire qui secoue le monde entier depuis plusieurs mois. Un exercice statistique qui s’appuie notamment sur les taux d’infection, de décès et de guérisons, afin de déterminer quels sont les pays les plus sévèrement atteints par le Covid-19, puis d’examiner mathématiquement les facteurs de résilience, et comprendre pourquoi certains pays sont plus résilients que d’autres.

Invité sur le plateau de « Grand Oral » de Rewmi Fm, de ce samedi, Moubarak Lô analyse l’évolution de la pandémie au Sénégal. « Il y a trois types de pic. Il y a eu un premier pic vers le milieu du mois de mai où l’on était dans une situation de confirment partiel. Actuellement, l’on est dans une situation de recherche de deuxième pic. On pourrait scruter un 3e pic, si on décide de faire 5000 tests rapides », a-t-il expliqué. Mais s’empresse-t-il de préciser, il ne faut pas raisonner en terme de pic, il faut travailler et redoubler de vigilance et inviter les populations à respecter les gestes barrières. Ecoutez !