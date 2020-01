Mously Diakhaté: « Macky n’est pas reconnaissant »‘

Dans les colonnes de L’OBS, la députée Mously Diakhaté a dénoncé l’ingratitude du président de la république à l’égard de Macky 2012. « Avant d’aller à l’élection présidentielle de février 2019, au moment des parrainages, le président Macky Sall a passé une journée entière avec nous les responsables de Macky2012. Il nous avait fait part de ses attentes et objectifs. Nous sommes descendus sur le terrain, d’abord pour la collecte des parrainages. Personnellement, j’ai remis à Aminata Touré, 1 700 parrainages. Depuis la présidentielle de février 2019, je ne suis pas au courant d’une rencontre entre le Président Macky Sall et les leaders de la coalition Macky1012, même pas pour nous dire merci, alors que nous avons mouillé le maillot, nous avons battu campagne pour le Président Macky Sall jusqu’ à la victoire finale », s’indigne Mously Diakhaté

Ce qu’on attendait de lui, c’est un simple petit merci. Parce notre loyauté envers lui n’est plus à démontrer. » «Nous l’avons accompagné en 2012 et l’avons réélu en 2019 (…) Mais nous ignorer de la sorte, comme si nous ne l’avions pas soutenu, ce n’est pas joli », dénonce-t-elle.

« Ce n’est pas nous d’entrer en contact avec lui parce que quand il a voulu solliciter notre soutien, c’est lui-même qui est venu vers nous et non le contraire », ressasse-t-elle. Non sans demander à ses compagnons de faire le bilan de leur compagnonnage avec Macky Sall.