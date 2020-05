Production céréalière: Les promesses de Baldé

Le ministre de l’agriculture Moussa Baldé tient à rassurer les acteurs du secteur. Sur les ondes de la 97.5 Rewmi Fm, le ministre renseigne que des mesures ont ainsi été prises pour avoir plus que les performances que la campagne agricole précédente (2019/20) qui a connu une production record en céréales avec 2,7 millions de tonnes toutes spéculations confondues. A l’en croire, ils sont déjà dans le processus de mise en place des semences. « Nous sommes en train de mettre en place les semences d’arachide, les semences de mil, de niébé etc. Ce que je peux dire actuellement c’est que pour ce qui est de l’arachide les notifications ont été données pour 52.000 tonnes de semence certifiée. Les plannings sont déjà distribués aux opérateurs pour les régions de Kédougou, Tamba, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor. Donc, incessamment la mise en place des intrants va commencer », a indiqué le ministre de l’agriculture. Avant de soutenir que cette mise en place devrait se terminer vers le 20 mai comme ça on aura fini avec la mise en place des semences. « Nous continuerons cette mise en place au fur et à mesure au centre et au nord du pays et en même temps la mise en place des engrais », a-t-il déclaré.