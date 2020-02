MOUSSA DIOP : «ADJI MERGANE KANOUTE EST UNE SPECIALISTE DU «DOOR MARTEAU»

Invité de l’émission Grand Oral de Rewmi Fm, de ce samedi, Me Moussa Diop coordonnateur de Macky 2012 n’a pas raté la député Adji Mergane Kanouté qu’il accuse d’être manipulée par Mahmoud Saleh, chef de cabinet politique de Macky Sall. «C’est une spécialiste du «door marteau». Elle est coutumière de coup d’Etat rampant, comme son « mentor » Mahmoud Saleh. Elle est arrivée là où elle est par des putschs contre Zahra Iyane Thiam avec l’Uds. Elle et Saleh, ce sont deux personnes qui se rassemblent et s’assemblent», ressasse-t-il. Adji Mergane Kanouté fait du « door marteau.» Ecoutez !