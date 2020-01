Moustapha Diakahté devant la Crei

Est-ce le début de la fin pour Moustapha Diakhaté? Ça en a tout l’air ! Le député Djibril War demande la traduction de Diakhaté devant la Crei et l’Ofnac pour enrichissement illicite. Dans un entretien repris par Walf Quotidien, Me War l’accuse d’avoir reçu indûment 5 millions Fcfa mensuels pendant 5 ans quand il était président du Groupe parlementaire BBY sans compter les fonds d’appui des ministères et les raquettes aux ministres. Selon toujours Me Djibril War, Diakhaté dispose d’un immense patrimoine immobilier.

« Vous savez, il s’est enrichi avec l’argent de l’Assemblée nationale. Les fonds de groupe, ce ne sont pas des fonds politiques. Ça sert à appuyer le fonctionnement du groupe, mais aussi à aider des députés et appuyer leurs activités. Il a dit que l’article 17 du Règlement intérieur ne fait pas obligation de justifier les dépenses effectuées sur ces fonds. Quelle honte pour celui qui lui dit qui veut se donner comme un homme de modèle », a-t-il martelé.