«MOUSTAPHA DIAKHATE A DES TROUBLES OBSESSIONNELS CONVULSIFS»

Le porte-parole national de l’Alliance pour la République (Apr, parti au pouvoir) Seydou Gueye a réagi à l’exclusion Moustapha Diakhaté du parti. «Macky Sall a donné des instructions à la commission de discipline pour exclure Moustapha Diakhaté du parti», a-t-il révélé

Il justifie l’exclusion de Moustapha Diakhaté : «Ses sorties ternissaient l’image du parti. On ne peut pas être dans un parti et être contre ce parti. Je pense qu’il s’agit de troubles obsessionnels convulsifs si vous interrogez l’histoire, il a eu ce type d’approche et de démarche », a déclaré le ministre conseiller en communication à la présidence de la République.