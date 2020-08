Moustapha Diakhaté sur la Covid-19: “ce sera pire avec les Magal et Gamou”

Moustapha Diakhaté, a alerté quant à une explosion des cas de Covid-19 issus de la transmission communautaire, lors des grands évènements religieux en vue. L’ancien ministre-conseiller estime que le récent taux élevé de contamination au nouveau coronavirus dans le pays est du à la fête de Tabaski.

«Ce sera pire avec les Magal et Gamou»

Le leader de Mankoo Taxawu Sunu Apr de préciser que “l’explosion des cas communautaires, avec 224 infections en 72 heures, est provoquée par la Tabaski et non par les jeunes”, et, dit-il “ce sera pire avec les Magal et Gamou”.

Il a tenu ces propos dans un contexte où la sortie de l’ex-ministre de l’Enseignement supérieur, Mary Teuw Niane, sur la question, continue de susciter de vives polémiques.