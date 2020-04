Nafissatou N’diaye Diouf aux commandes de la Communication de la BAD

Le Groupe de la Banque africaine de développement annonce la nomination de Nafissatou N’diaye DIOUF en tant que directrice par intérim du Département des communications et des relations extérieures (PCER), à compter du 1er avril 2020. Nafissatou, ressortissante sénégalaise, est actuellement chef de division au Département des communications et des relations extérieures du Groupe de la Banque africaine de développement. Professionnel de la communication dévoué et axé sur les résultats, Nafissatou, parfaitement bilingue (français et anglais) apporte plus de vingt (20) années d’expérience à ce poste, avec une vaste expérience en communication d’entreprise, relations publiques, journalisme, développement numérique et médiatique.