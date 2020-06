Nantes: Une rue va porter le nom de Boubacar Joseph Ndiaye

A la suite d’une proposition d’un conseiller municipal d’origine Sénégalaise du nom d’Alassane Guissé, Madame le Maire Johanna Rolland et son conseil ont bien voulu accepter de baptiser une rue au nom de ce Conservateur de la célèbre maison de Gorée.

Décision et hommage historiques rendus à un homme qui aura donné toute sa vie à l’histoire de l’Esclavage et de la Mémoire liée à la Traite triangulaire : Boubacar Joseph Ndiaye, Conservateur à vie et symbole de la Maison des Esclaves, aura bientôt une rue à son nom dans la belle ville de Nantes (Pays de La Loire en France).

Une Ville qui, dans le passé, était en relation commerciale et historique avec les villes Sénégalaises de Gorée et de Rufisque pendant trois siècles. D’ailleurs c’est de cette dernière ville dont elle est jumelée que provient l’auteur de la proposition.

En effet, Madame le Maire Johanna Rolland et son conseil municipal « sur demande du 14 Mars 2019 du conseiller municipal du groupe Écologiste et citoyen Alassane Guissé et

sur recommandation et avis favorable du maire de la ville de Nantes, la Direction Générale à la culture et la

Direction du Patrimoine et des Archéologies ont trouvé un lieu dans le cadre du projet immobilier « opération école de design » et ceci dans un quartier symbolique île de Nantes » . Ainsi par cette décision favorable et par délibération, une rue va désormais porter le nom de Boubacar Joseph NDIAYE.

Cette décision aura toute une signification et un apport culturel et historique dans le cadre de raffermissent des dialogues de cultures initiées par les nations Unies et Cités Unies.

C’est pourquoi dés que la décision a été rendue publique le Maire de Gorée Me Augustin Senghor a automatiquement pris son téléphone pour féliciter Alassane GUISSE et remercier par devers lui tout le Conseil Municipal dirigé par Mme le Maire Johanna Rolland, en attendant d’envoyer par courrier officiel les félicitations et remerciements du conseil municipal et des populations de Gorée.

Même son de cloche du coté de Rufisque, ville d’origine du Conseiller Alassane GUISSE, où du coté de la Mairie et de la population, des satisfécits ont été envoyés à Alassane et à la Ville de Nantes pour cet honneur accordé à un de leur fils, car rappelons le, Boubacar Joseph Ndiaye est aussi un fils de Rufisque de par sa naissance.

Il faut rappeler qu’à a Nantes il y a des rues qui portent des noms négriers sur ces mêmes rues il y a des noms de personnalité qui ont combattu l’esclavage. Mme le Maire Socialiste Johanna Rolland en parfaite intelligence avec le groupe des Ecologistes Citoyens vont marquer l’histoire des peuples en donnant ainsi le nom d’une rue d’une personnalité aussi remarquable et combattant de la mémoire.

D’ailleurs les Conseils municipaux de Gorée et de Rufisque comptent envoyer de fortes délégations lors de la cérémonie officielle de ce baptême de rue pour ainsi manifester leur reconnaissance à la Ville de Nantes.

DJIBY GUISSE