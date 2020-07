Ndingler et Djilakh à couteaux tirés: à qui profite la brouille ?

Les populations de Ndingler, qui réclament 76ha de terre sur les 300ha dont dispose le géant Babacar Ngom, se retrouvent face aux paysans de Djilakh qui remettent en cause la légitimité de leurs voisins et comptent faire valoir leurs droits sur ces mêmes terres. « Il y a aujourd’hui, des tentatives de semer le trouble entre les populations de Ndingler et celles Djilakh », craint le Comité de Suivi Foncier et d’Assistance aux populations de Ndingler (CSFAP) qui faisait face à la presse ce samedi.

Même son de trompette pour le Forum civil: «ce comité est entré en contact avec le collectif récemment constitué à Djilakh qui réclame les 224 hectares dont dispose M. Babacar Ngom. Les objectifs étant les mêmes, il y a aujourd’hui une volonté d’opposer les deux populations. Ce sont des parents, ce sont des frères et des amis. Aucune volonté ne peut semer la zizanie entre les populations de Ndingler et les populations de Djilakh», a indiqué Birahim Seck dudit Forum.

Toutefois, le président du CSFAP, Robane Faye, indique que le comité est ouvert à toutes discussions, d’autant plus qu’aucun problème ne fait barrage avec la personne de Babacar Ngom.

«Nous savons ce qu’il représente pour le Sénégal. Nous sommes ouverts à toutes négociations. Nous remercions toutes les personnes qui s’activent dans la recherche d’une meilleure solution pour nos parents. Et nous lançons un appel à toutes les bonnes volontés pour qu’elles viennent combattre à nos côtés pour que justice soit rendue à ces vaillants paysans», a-t-il lancé.

