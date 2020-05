Ne dites plus le Covid-19 mais…

On ne dirait pas « le » Covid-19 mais « la » Covid-19 ? C’est en tout cas ce que l’on commence à lire ici et là, au gré de quelques articles parus dans la presse scientifique. Y compris sur France Culture, où Nicolas Martin, auteur d’une chronique consacrée à l’actualité scientifique du coronavirus, n’a pas dérogé à cette nouvelle règle orthographique :. ..LA Covid-19. On me répète qu’il faut en parler au féminin, puisqu’il s’agit de l’acronyme de Coronavirus Disease 2019, traduit donc « Maladie à coronavirus 2019 ». Maladie étant féminin, je m’y tiendrai donc désormais : la Covid-19.