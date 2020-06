Neymar condamné à payer 6,5 millions d’euros au Barça

On apprend ce vendredi que le club catalan a eu gain de cause dans le litige qui l’oppose à son ancien joueur. En attendant l’appel ?

Barça 1, Neymar 0. En conflit avec son ancien club au sujet du paiement d’une prime de 43,6 M€, en lien avec sa dernière prolongation en Catalogne, l’attaquant du PSG n’a pas été suivi par la justice espagnole. Loin de là… Tout l’inverse. On apprend ce vendredi, dans un communiqué du géant de la Liga, que le Brésilien va devoir rembourser pas moins de 6,7 millions d’euros au Barça ! «Le FC Barcelone tient à faire part de sa satisfaction suite à la sentence dictée aujourd’hui par le Tribunal Social 15 de Barcelone, en ce qui concerne les plaintes déposées par le FC Barcelone et le joueur Neymar Jr à propos des quantités de compensations des bonus de la prime à la signature lors de la dernière prolongation de contrat, se réjouissent les champions d’Espagne. La sentence rejette totalement la plainte du joueur, qui demandait 43,6 millions, et prend en compte une grande partie de la plainte présentée par le FC Barcelone, en vertu de laquelle le joueur doit rendre au Club 6,7 M€.»

Ce n’est toutefois peut-être pas la fin du feuilleton. «Étant donné qu’un recours peut être porté par les représentants du joueur, le Club continuera de défendre avec fermeté ses intérêts», prévient le Barça. Rappelons que l’ancienne pépite de Santos avait quitté le Camp Nou pour rallier le Parc des Princes en 2017, pour 222 M€, quelques mois après avoir prolongé. Le joueur de 28 ans était toutefois prêt à enterrer la hache de guerre l’été dernier, quand il a bataillé pour retourner en Espagne et renfiler la tunique blaugrana. En vain, le Barça n’ayant pas soumis d’offre assez alléchante aux yeux de Leonardo et des décideurs parisiens. Lequel Leonardo affirmait d’ailleurs récemment au JDD penser «à l’après» avec Neymar, qui pourrait avoir rangé au placard ses envies de retour en Espagne. «On n’en a plus parlé, affirme en tout cas le directeur sportif brésilien du PSG. Je pense qu’il était content, il a fait une très bonne saison, il était très impliqué.» «Ney» est lié à Paris jusqu’en 2022.

Source: Le Figaro