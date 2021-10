Ngouda Fall Kane rouvre les plaies financières

Ngouda Fall Kane, président de l’Alliance contre le crime organisé en Afrique (Acca), présente, ce samedi, son ouvrage intitulé : «Criminalité financière en Afrique et moyens de lutte : l’exemple du Sénégal.» A travers une démarche à la fois pédagogique et critique, l’ancien président de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) «s’ingénie à expliquer, d’une part, la phénoménologie de la petite et méga criminalité financière (y compris les infractions qui leur sont connexes) et, d’autre part, à l’inventorier et analyser les moyens et instruments de lutte définis et mis en œuvre par nos Etats, les organismes internationaux, régionaux et sous régionaux, sous l’angle de leur adaptabilité, pertinence et efficacité». Enfin, «dans une démarche qui se veut prospective, l’auteur s’appuyant sur l’expérience vécue et les typologies rencontrées en matière de corruption, blanchiment de capitaux, etc, s’est évertué à proposer une batterie de mesures susceptibles de contribuer à améliorer le système national de lutte contre la dimension économique et financière du crime organisé». Comme l’a souligné le préfacier, M. Kane a longuement touché du doigt ces plaies financières qui font tant souffrir les économies africaine et sénégalaise.

