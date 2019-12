Nigéria : La résidence de l’ex Président Goodluck Jonathan attaquée

Un militaire tué et un autre blessé, c’est le bilan de l’attaque menée lundi par des hommes armés contre une résidence de l’ancien président nigérian Goodluck Jonathan, dans la localité d’Otuoke dans l‘État de Bayelsa au sud. L’attaque s’est produite vers 2 heures du matin (1 h GMT). Goodluck Jonathan venait de quitter sa résidence pour aller passer nuit à Yenagoa, capitale de l‘État de Bayelsa. Les assaillants sont arrivés par un canot rapide, car la résidence est bâtie au bord de l’Atlantique. Ils ont fait exploser une dynamite avant de pénétrer dans la concession et commencé à tirer par des armes à feu. Arrivé sur les lieux pour constater les dégâts, Jonathan s’est dit choqué et a déclaré s’interroger sur le mobile de l’incident. Goodluck Jonathan avait été élu président du Nigeria en 2010 avant d‘être battu en 2015 par l’actuel chef de l‘État, Muhammadu Buhari.