Noel: Le message de Macky aux chrétiens…

Je souhaite à mes sœurs et à mes frères chrétiens du Sénégal et à travers le monde, une belle fête de Noël, dans la joie et la paix.

Maa ngi ñaanal sa ma mbokk i kercen yu jigéen ak yu góor yi nekk ci Senegaal ak yu aduna bépp ñu dundal Noël ci mbégte ci jàmm.