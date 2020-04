Non respect du couvre-feu: Aly Ngouille menace

A la Médina, des vidéos ont fait, ces deux dernières nuits, le tour du web en montrant de plusieurs personnes dans la rue, jubilant nuitamment, pour accueillir les occupants de l’immeuble qui étaient mis en quarantaine ou encore pour applaudir la maitrise d’un incendie. Aly Ngouille Ndiaye, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, déplore de tels comportements et annonce des mesures fermes.

« Tout le monde sait pourquoi on a déclaré le couvre-feu. Dans certains pays on a confiné les populations automatiquement. Au Sénégal, au vu des réalités sociales, on ne peut pas prendre certaines décisions, et c’est pourquoi on a allégé les choses. Mais pour le cas de la Médina, ça va cesser ! », a averti le ministre de l’intérieur.