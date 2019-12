« Ñoo Lank » investit Guédiawaye vendredi

Le collectif «Ñoo Lank » sera à nouveau dans la rue, demain vendredi, pour manifester contre la hausse du prix de l’électricité et exiger la libération de Guy Marius Sagna et Cie. En conférence de presse, ce jeudi, les initiateurs ont annoncé que d’autres rassemblements auront lieu à Louga et à Thiès au nom du collectif et pour les mêmes motifs.