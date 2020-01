’’Ñoo Lank’’marche le 10 janvier, le FRN en renfort

Le Collectif’’Ñoo Lank’’ poursuit ses visites d’information et de sensibilisation. Fadel Barro et Cie ont rencontré, ce lundi, 6 janvier, au siège du parti Bokk Gis Gis de Pape Diop, sis sur la VDN, le Front de résistance nationale (FRN). L’objectif du collectif reste d’intensifier le combat contre la hausse du coût de l’électricité, et de « mener la lutte pour la libération immédiate et sans condition » de leurs camarades toujours en détention, Guy Marius Sagna, Fallou Gallas Seck et Ousmane Sarr.

Le Frn a dit toute sa disponibilité et son engagement à mobiliser ses militants pour faire de la journée du 10 janvier une journée mémorable.

Déjà, Moctar Sourang, le coordonnateur du FRN signale que des membres du front sont dans le comité de pilotage de ’’Ñoo Lank’’, martelant « qu’ils sont en train de voir comment faire pour créer une jonction entre les forces politiques, les forces syndicales et les forces citoyennes. Nous y travaillons parce que l’objectif est d’arriver à une jonction de toutes les forces pour faire baisser le coût de l’électricité. Nous pensons que ce n’est pas normal cette hausse-là. »