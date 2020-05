Notre devise contre la Covid-19 : «Un peuple, une discipline, un but»

Certains analystes, en étudiant notre situation épidémiologique liée au coronavirus et en la comparant à celle de Wuhan, berceau du Covid 19, semble montrer et de bonne foi, que le Sénégal est privilégié par rapport à cette ville chinoise où des millions de personnes ont été confinées pendant prés de deux mois.

Le prétexte de leur optimiste : notre faible population. S’il est vrai que nous avons une chance, celle d’avoir moins d’habitants que le Wuhan, cette région qui réussit le défi de conjurer pour un temps la pandémie, il reste aussi vrai que nous avons la mal chance d’avoir l’une des populations les plus paradoxales, parce que la plus géniale, quand il s’agit d’inventer mais aussi la plus insouciante, la plus inconsciente, la plus récalcitrante à l’ordre public.

Et dans de pareilles situations, quand le génie, l’insouciance qui est une forme d’indiscipline, tout de même, se marient dans un pareil contexte, cela donne un cocktail explosif.

Dès lors, il ne faut plus parler de chance mais de profonde malchance. Parce que dans les relations humaines et surtout dans la gestion de la cité, d’un peuple, le référentiel essentiel pour asseoir son programme et son autorité, c’est la capacité de rétention du message, des décisions populaires arrêtées qui, elles-mêmes découlent bien souvent d’une bonne écoute, fruit d’une éducation positive et donc le reflet d’une bonne discipline.

Dans le cas présent, cette dernière, autrement dit, la discipline doit être le levier à partir duquel nous devons nous appuyer tous ensembles pour vaincre la pandémie du Covid 19.

A défaut de discipline collective qui doit amener notre peuple à se lever comme un seul homme, point de salut.

Aucun verbiage politique aussi virulent, soit-il, syndicat ou mystico-religieux ne pourra alors vaincre l’épidémie quand bien même on serait un très minuscule réservoir démographique.

Notre devise devra être dans le cas présent : « un peuple, une discipline, un but, autrement dit, la victoire finale. »

El Hadji Amadou Fall