NOUVELLE ALERTE SUR L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE QUI GUETTE LE SÉNÉGAL

Le Programme alimentaire mondial (Pam) estime que la pandémie de Covid-19 risque d’aggraver le sort de populations souffrant de faim en Afrique de l’Ouest et du Centre. Une dangerosité qui pourrait passer du simple en 2019, au double en 2020 à cause du nouveau coronavirus. La FAO avait également agité le drapeau rouge, concernant le Sénégal, au début de la pandémie.

Le Pam estime que le nombre de personnes souffrant d’insécurité alimentaire dans la région pourrait atteindre 57,6 millions d’ici la fin de l’année – contre 36 millions avant le début de la pandémie de Covid-19. « Les défis socio-économiques résultant des mesures instituées pour contenir la propagation de Covid-19 ont un impact important sur la sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest et du Centre », a déclaré Elisabeth Byrs, son porte-parole lors d’un point de presse virtuel depuis Genève.

Au Sénégal, une évaluation des marchés menée dans tout le pays par le Pam et le Conseil national de sécurité alimentaire (Csa) en avril 2020 a montré une augmentation significative des prix par rapport à la moyenne des cinq dernières années. C’est le cas des denrées alimentaires essentielles comme le riz dont le prix a augmenté de 14 %, l’arachide qui coûte désormais 20 % plus cher et le mil (+41%). « En outre, de nombreux agriculteurs ne sont pas en mesure de cultiver ou de vendre leurs récoltes et on constate une pénurie de main-d’œuvre agricole et une réduction de l’accès des agriculteurs aux intrants », a relevé Mme Byrs.

Aussi, le Pam est prêt à couvrir les besoins de 28.000 élèves inscrits dans 135 écoles des zones rurales sénégalaises en remplacement de l’alimentation scolaire. Le Plan d’urgence pour la sécurité alimentaire (Pisa) – préparé par le gouvernement pour une réponse nationale à la période de soudure – vise environ 4 millions de personnes en situation d’insécurité alimentaire. Pour répondre aux besoins des communautés vulnérables et contribuer au Pusa, le Pam prévoit d’aider 73.000 bénéficiaires.

Avec Seneweb