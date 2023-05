Nouvelles Technologies: Les nouveaux services de l’IM Academy mettent l’accent sur l’importance des nouveaux médias

Au cours de sa première décennie d’activité, l’IM Academy s’est forgée une solide réputation en tant que plateforme d’éducation financière en ligne. Mais plus récemment, l’Academy s’est diversifiée dans de nouveaux domaines, en ajoutant des programmes consacrés à l’e-commerce, au marketing sur les réseaux sociaux, et au développement du « mindset » entrepreneurial. Ces nouveaux programmes sont symptomatiques de la volonté qu’a l’IM Academy de s’adapter aux nouvelles évolutions de la société en particulier la montée en puissance des réseaux sociaux et des achats en ligne, qui sont omniprésents dans le monde moderne.

L’expansion de l’Academy dans de nouveaux secteurs a commencé avec l’ECX Academy, consacrée à l’e-commerce, qui vise à apprendre aux étudiants comment lancer et gérer une boutique en ligne. Ensuite, en 2022, l’IM Academy a ajouté la MMX Academy, axée sur le développement d’un « mindset » positif à appliquer dans ses activités personnelles et professionnelles, ainsi que la SMX Academy, qui apprend aux étudiants à se construire une présence en tant qu’influenceur sur les réseaux sociaux et les meilleures manières de gagner des abonnés. Si ces nouvelles offres s’éloignent quelque peu de ce qui constituait le domaine d’intérêt initial de l’Academy à savoir les marchés financiers, elles continuent néanmoins de souligner l’importance du mentorat et de l’effort de motivation personnelle dans toute activité éducative ; valeurs chères à Christopher Terry, co-fondateur et PDG de l’IM Academy. Terry reste catégoriquement convaincu qu’une bonne attitude est essentielle dans la poursuite de tout objectif éducatif, quel que soit le sujet d’étude. « L’attitude est le mot magique. Vous voyez, c’est notre attitude envers la vie qui détermine l’attitude de la vie envers nous. L’attitude est la force motrice qui façonne nos expériences et nos résultats », a déclaré Terry dans une récente publication Instagram. « Mon défi pour vous est de vous entourer d’influences positives et de vous créer une attitude et un mindset résilients. »

L’approche de l’IM Academy vis-à-vis des nouveaux médias

Le défi posé par Terry se retrouve dans la structure des nouvelles académies SMX et MMX, qui mettent l’accent sur la connexion et l’interaction avec les autres en ligne. Alors que nos liens avec les autres sont de plus en plus liés aux plateformes de réseaux sociaux, l’IM Academy apprend à ses étudiants comment utiliser ces plateformes pour apprendre des autres et pour se positionner en tant qu’influenceurs.

À la SMX Academy, les étudiants de l’IM Academy étudient les stratégies de publication sur des plateformes telles qu’Instagram, TikTok et YouTube. Ces stratégies sont conçues pour aider à gagner des abonnés et attirer l’attention des marques. Les sujets abordés couvrent notamment la production de vidéos pour les différents réseaux sociaux, ainsi que la planification des publications pour un impact maximal. La MMX Academy apprend aux étudiants comment développer une attitude positive et productive, qu’ils peuvent appliquer à leurs activités personnelles et professionnelles. Cette académie est avant tout basée sur des sessions de mentorat en direct via GoLive, la plateforme de discussion vidéo en ligne de l’IM Academy. Les étudiants peuvent parler de leurs objectifs et des différentes approches stratégiques pour cultiver un mindset cohérent adapté à leur développement éducatif, personnel ou professionnel.

Ces sessions de mentorat en ligne sont un élément-clé de tous les programmes de l’IM Academy. Terry et les dirigeants de l’Academy croient fermement en la valeur de cette combinaison entre une approche d’éducation en ligne asynchrone et flexible, et l’opportunité de discuter des matières en direct, et de se mettre en relation avec d’autres étudiants et formateurs pour partager des idées et des stratégies. « C’est en nous concentrant sur des pensées et des intentions positives que nous attirons des expériences et des personnes positives dans nos vies. Si vous voulez attirer des personnes hautement motivées et ambitieuses, il est important de vous concentrer sur ces qualités en vous-même et de les projeter dans le monde », explique Terry dans une autre publication récente sur Instagram. « Cela signifie développer un mindset fort, agir pour atteindre vos objectifs et vous entourer d’influences positives. Lorsque vous incarnez ces qualités, vous attirez naturellement d’autres personnes qui les partagent. » « En développant une forte raison d’être, en cultivant un mindset positif et en recherchant activement des opportunités pour vous connecter avec les autres, vous pouvez créer un puissant aimant à énergie positive dans votre vie. »

Les autres offres de l’IM Academy

L’IM Academy continue également d’offrir des programmes éducatifs dédiés aux marchés financiers. Si ces programmes s’intéressent à des sujets différents, ils s’appuient également sur le mentorat en direct via GoLive pour complémenter les contenus éducatifs asynchrones. L’IM Academy propose quatre programmes axés sur les marchés financiers : FRX pour le marché des changes (forex), DCX pour les devises numériques, TBX pour la stratégie temporelle d’échanges intrajournaliers connue sous le nom de « scalping », et SFX pour les marchés des actions et des contrats à terme (« futures »). Chaque académie propose une combinaison de contenus écrits, de cours sous forme de vidéos préenregistrées, de stratégies et d’applications qui apprennent aux étudiants à comprendre les évolutions des marchés et à analyser des graphiques à différents horizons temporels en utilisant une approche basée sur la modélisation. Chaque étudiant reçoit également un accès exclusif à IMpowered, un scanner qui détecte l’orientation et l’impulsion du marché, et qui représente cette activité sous la forme d’une visualisation simple.

Enfin, l’IM Academy organise plusieurs événements présentiels chaque année. Ces événements ont lieu dans le monde entier, et ont par le passé été organisés dans des villes telles que Rotterdam, aux Pays-Bas, Barcelone, en Espagne, et Phoenix, aux États-Unis. L’Academy continue d’attirer de nouveaux membres et, avec un base qui ne cesse de s’élargir, elle continue d’étendre ses offres pour répondre à la demande des étudiants.

Note : L’IM Mastery Academy n’est pas un service de conseil ou de courtage. L’IM Mastery Academy fournit uniquement des services d’éducation en ligne.