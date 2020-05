Nubia Red Magic 5 : un smartphone musclé à bon prix !

Parmi les rares mobiles dédiés aux gamers, voici le Nubia Red Magic 5G. Tout juste lancé en France, ce smartphone survitaminé est doté d’une fréquence de rafraîchissement élevée et d’un système de refroidissement performant.

Dans le cercle très restreint des constructeurs de smartphones pour gamers, voici Nubia avec son Red Magic 5G. Futura avait déjà évoqué les modèles survitaminés comme l’Asus ROG Phone 2, le Razer Phone 2, ou encore le Xiaomi Black Shark 2 et sa déclinaison Pro.

Contrairement à ces modèles à l’esthétique racée et souvent dotés d’une signature lumineuse rappelant l’ambiance gaming, le RedMagic 5G est bien moins agressif visuellement. Hormis ses logos qui peuvent s’allumer, le mobile est bien plus discret et passe-partout.

Malgré son prix contenu (579 € pour le modèle 8GB+128GB Eclipse Black et 649 € pour le modèle 12GB+256GB Pulse), le RedMagic 5G est armé pour se frotter à ses concurrents directs. Il a comme particularité d’être le seul mobile doté d’un écran de 6,6 pouces délivrant un rafraîchissement d’affichage inédit de 144 Hz, alors que ses concurrents plafonnent à 120 Hz. Une fréquence qui révélera sa pertinence dans les jeux les plus musclés.

Sous cet écran, c’est un processeur Snapdragon 865 épaulé par 8 ou 12 Go de mémoire vive qui est disponible. Le stockage Internet du Nubia Red Magic 5G débute à 128 Go et au maximum 256 Go. Avec son allure presque passe-partout, ce n’est pas parce que le smartphone est dédié aux jeux qu’il ne se destine pas à tous les publics. D’ailleurs, sa partie photo n’a pas été ignorée, comme c’est souvent le cas sur les modèles pour gamers. Sur son dos, l’appareil dispose de trois modules. Le principal est doté d’un capteur de 64 mégapixels. Un grand-angle de 8 mégapixels est aussi disponible, ainsi qu’un troisième capteur de 2 mégapixels dédié à la profondeur de champ. En façade, on trouve un capteur à selfies de 8 mégapixels.

Pour rappel, voici les prix pour deux versions différentes du RedMagic 5G :