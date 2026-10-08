OCTOBRE ROSE : NÉCESSAIRE SYNERGIE D’ACTIONS ( par Cheikh LO, Inspecteur Secrétaire général de l’ IEF de Linguère)

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En ce mois d’ octobre, la communauté internationale tout entière se mobilise autour d’une cause noble et vitale :la lutte contre les cancers du sein et du col de l’ utérus.

Notre département, sous l’impulsion et la coordination de Madame le préfet, ne saurait demeurer en marge de cette dynamique d’espoir et de santé publique.

Les cancers féminins constituent aujourd’hui une menace réelle pour la santé et l’épanouissement des femmes, qui sont les piliers fondamentaux de nos familles, de nos écoles, de nos services et de notre économie locale. Face à ce fléau, le silence et l’hésitation sont nos plus grands ennemis.

C’est pourquoi l’ensemble des services administratifs et techniques du département de Linguère s’unit aujourd’hui jeudi 8 octobre 2026 à Dahra aux côtés des autorités sanitaires. Que nous soyons dans l’éducation, le développement communautaire, l’action sociale, la jeunesse, l’élevage ou tout autre secteur, nous partageons une conviction commune : la santé de la femme est l’affaire de tous.

Le message central de ce lancement à Dahra devrait se résumer en un mot -clé :la prévention.

Détecté à temps, le cancer se soigne et se guérit. C’est pourquoi nous lançons un appel solennel et vibrant à nos épouses, nos mères, nos sœurs, nos filles, mais aussi nos enseignantes, nos collaboratrices bref à l’ ensemble des femmes du Djoloff pour qu’elles fréquentent massivement les structures de santé et profitent des séances de sensibilisation et de dépistage de masse organisées tout au long de ce mois.

En tant qu’acteurs publics, nous prenons l’engagement d’ être des relais actifs de cette campagne d’ information et de sensibilisation au sein de nos structures respectives et auprès de nos usagers.

Nous saluons l’engagement constant et le dévouement remarquable des professionnels de la santé au service des populations du département. Vous êtes en première ligne de ce combat, et nous vous assurons du soutien sans réserve des acteurs de l’ éducation.

À l’ ensemble des organisations féminines, aux Bajenu Gox, aux relais communautaires et aux partenaires, nous exprimons notre profonde gratitude pour votre proximité et votre travail de terrain irremplaçable.

Ensemble, mobilisons-nous pour que ce mois d’ Octobre ROSE soit un véritable succès dans tout le département de Linguère, marqué par une forte adhésion au dépistage et une prise de conscience durable.

Cheikh LO, Inspecteur

Secrétaire général de l’ IEF de Linguère