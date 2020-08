Nice's French defender Malang Sarr celebrates after scoring a goal during the French L1 football match between OGC Nice (OGCN) and Toulouse FC (TFC) at the Allianz Riviera stadium, in Nice, southeastern France, on December 21, 2019. (Photo by YANN COATSALIOU / AFP) (Photo by YANN COATSALIOU/AFP via Getty Images)

Officiel : Malang Sarr à Chelsea Le défenseur Malang Sarr, libre après son départ de Nice, a signé en faveur des Blues de Chelsea. C’était dans l’air, c’est désormais officiel : le défenseur central ou latéral Malang Sarr (21 ans) rejoint les Blues de Chelsea. Libre de tout contrat depuis son départ de Nice, le joueur formé au Gym a signé un contrat de cinq ans avec le club londonien. Il sera prêté lors de la saison à venir. Welcome to Chelsea, Malang Sarr! ✍️ — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 27, 2020 Partager Facebook

Twitter

LinkedIn