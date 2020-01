Officiel: Rennes lâche Diafra

Pas utilisé une seule minute cette saison, Diafra Sakho (30 ans) ne portera plus le maillot du Stade Rennais. En effet, pour la nouvelle année, le club breton a officialisé le départ de l’attaquant, 6 mois avant la fin de son contrat.

Le départ de Diafra Sakho (30 ans, sous contrat jusqu’en juin prochain), dont il avait déjà été question l’été dernier avec les pays du Golfe comme destination, a été confirmé mardi par le Stade Rennais, mais pas sous la forme d’un transfert, les deux parties s’étant entendues sur une résiliation.

« Le Stade Rennais F.C. et Diafra Sakho ont résilié le contrat qui les liait jusqu’en juin 2020. Le club remercie Diafra pour sa participation et son engagement professionnel et humain sans faille et lui souhaite le meilleur dans ses projets futurs. » Le Sénégalais est désormais à la recherche d’un nouveau club.

L’attaquant international sénégalais (9 sél., 2 buts) était arrivé il y a deux ans en Bretagne (janvier 2018), en provenance de West Ham. Pas d’information sur le futur club de l’ancien Messin qui est revenu cette saison à Rennes après un prêt à Bursaspor en D1 turque en 2018-2019.