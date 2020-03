Ofnac: Macky nomme 6 nouveaux membres

Par décret, le chef de l’Etat Macky Sall a nommé six nouveaux membres à l’Ofnac. Il s’agit de deux anciens hauts cadres de la Police, en l’occurrence le Commissaire Assane Ndoye, ancien inspecteur général de la Police et Abdoulaye Diop ancien Contrôleur général de la Police mais également le magistrat Abdoulaye Dianko, l’avocate Awa Dièye, le juriste Babacar Ba, président du Forum du justiciable et Emné Fakhry Ba, Manager des Organisations.