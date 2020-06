Ofnac: six nouveaux membres assermentés

Après leur nomination par décret le 24 février 2020, les six nouveaux membres de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac) ont prêté serment, ce jeudi 4 juin, devant la Cour d’appel de Dakar. Le Magistrat Admama Sarr qui a présidé la cérémonie les a invités à respecter le secret professionnel et à s’appuyer sur le Droit pour mener à bien leurs missions.

Ainsi, Assane Ndoye, ancien Inspecteur général de la police, Abdoulaye Dianko, Magistrat, Abdoulaye Diop, ancien Contrôleur général de la police, Awa Dièye, Avocate à la cour, Emné Fakhry Ba, Manager des organisations, et Babacar Ba, Président du Forum du justiciable, ont tous suivi le rituel.

La cérémonie s’est déroulée en présence de Seynabou Ndiaye Diakhaté, Présidente de l’Ofnac, et de plusieurs autres autorités judiciaires du pays.