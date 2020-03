OLYMPIAKOS : LE PROPRIÉTAIRE DU CLUB DE PAPE ABOU CISSE ATTEINT PAR LE COVID 19

Apres le joueur italien, Evangelos Marinakis, le propriétaire d’Olympiakos d’Ousseynou Ba et Pa Abou Cissé a contracté la maladie.

Evángelos Marinákis a révélé ce mardi être atteint par le coronavirus. « Le récent virus m’a rendu visite et je me suis senti obligé d’en informer le public. Je me sens bien car je prends toutes les mesures nécessaires et j’applique les instructions des médecins. Je conseille vivement à tous mes concitoyens d’en faire autant. Je souhaite à tous un prompt rétablissement », a-t-il indiqué sur son compte Instagram visité par Rewmi.