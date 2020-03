Pape Abou Cissé et Ousseynou Bâ testés négatifs au coronavirus

Evangelos Marinakis, le propriétaire d’Olympiakos des internationaux sénégalais, Ousseynou Ba et Pa Abou Cissé a contracté le coronavirus. Evángelos Marinákis en a fait la révélation lui-même hier mardi. « Le récent virus m’a rendu visite et je me suis senti obligé d’en informer le public. Je me sens bien car je prends toutes les mesures nécessaires et j’applique les instructions des médecins. Je conseille vivement à tous mes concitoyens d’en faire autant. Je souhaite à tous un prompt rétablissement », a-t-il indiqué sur son compte Instagram visité par Rewmi.

Pape Abou Cissé et Ousseynou Ba, naturellement en contact récemment avec leur président touché par le Covid 19, n’ont pas été mis en quarantaine même si à l’instar de tout le personnel de leur club, ils ont effectué le test de dépistage du Covid 19. Le club a communiqué les résultats ce mercredi et ils sont tous négatifs ! « L’Olympiacos FC informe qu’après les examens médicaux requis auxquels tous les membres du personnel de football, ainsi que les membres du conseil d’administration et le personnel, ont été soumis, tous les tests se sont révélés négatifs pour le virus COVID-19 » a-t-il rapporté dans un communiqué. De ce fait, leur présence sur la liste des « Lions » sélectionnés contre les « Djurtus » n’est pas compromise.