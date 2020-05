M’Baye Niang prend une décision fracassante 

Si ce n’est pas un appel du pied… M’Baye Niang, attaquant pour le Stade Rennais, est courtisé par l »OM pour le prochain mercato. Ce dernier a affirmé que cet intérêt était flatteur et qu’il n’était pas contre un départ de Rennes pour rejoindre l’OM, et ce malgré la qualification en Ligue des Champions du Stade Rennais. Une tendance qui tendrait à se confirmer aujourd’hui…

Niang ne veut plus revenir à Rennes