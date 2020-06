OM: Mbaye Niang va signer pour 13 milliards

L’information vient de tomber! L’animateur de Canal Football Club, Dominique Armand a confirmé un accord entre Rennes et l’Olympique de Marseille. Le coût du transfert tournerait autour de 20 millions d’Euros, soit plus de 13 milliards Fcfa. L’opération sera conclue dans les prochains jours puisque le marché des transferts ouvre ses portes en France à partir de demain 08 juin. Selon toujours la source, Franc McCourt a décidé de réinjecter entre 30 et 40 millions d’euros de sa fortune personnelle dans les caisses du club afin de recruter.