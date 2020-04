OnePlus lève le voile sur ses nouveaux smartphones

Malgré le confinement, OnePlus n’a pas retardé ses plans pour la commercialisation de ses nouveaux appareils, les OnePlus 8 et 8 Pro.

Le constructeur chinois a levé le voile ce mardi sur son nouveau porte-étendard et sa variante haut de gamme. Au programme : quelques jolies nouveautés, principalement du côté de la connectivité.

Un design qui évolue peu

Côté design, on ne change pas une équipe qui gagne. Le OnePlus 8 et son grand frère, le OnePlus 8 Pro, héritent tous les deux du design emblématique de leurs prédécesseurs. Le nouveau design introduit par le modèle 7t est abandonné. Le design classique du smartphone, qui avait été conservé pour le 7t Pro est donc bien celui qui a été retenu pour cette cuvée 2020. Il y a en revanche du changement du côté des coloris puisque OnePlus nous propose cette année trois variantes avec l’Onyx Black, l’Interstellar Glow et le Glacial Green.