ONU: Le mandat de Mankeur prolongé

Mankeur Ndiaye rempile. En effet, le Secrétaire général de l’Organisation des nations unies (ONU), António Guterres Guterres a décidé de renouveler pour une année le contrat de Mankeur Ndiaye qui devait expirer le 29 février 2020. Mankeur a été nommé Représentant spécial du Secrétaire général pour la République centrafricaine (RCA) et de chef de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) au mois de février 2019. Diplomate de carrière, l’ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal continue sa mission à l’Onu a plus de 27 années d’expérience dans ce domaine et dans les affaires internationales.